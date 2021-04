Confidenciales Partido de La U pide al presidente Duque liderar un diálogo nacional

Aunque el presidente Iván Duque insistió este jueves en que no será retirado el proyecto de reforma tributaria que estudian las comisiones tercera y cuarta del Congreso de la República, diferentes sectores han solicitado que se abra un diálogo nacional sobre este tema y sobre la situación social del país.

En ese sentido, la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, publicó una carta abierta dirigida al presidente Iván Duque invitándolo a que convoque a todas las fuerzas políticas y cívicas del país para discutir sobre lo que está ocurriendo.

“Presidente, es hora de que usted lidere un diálogo nacional que nos convoque a todos, empezando por los ciudadanos, por los estudiantes, independientes, desempleados; que convoque a los partidos políticos, a los gremios, a los empresarios, a los demás órganos del Estado y busquemos un gran Acuerdo Nacional. No es solamente por la reforma tributaria que la comunidad reclama, sino por la injusticia e inequidad que padecemos”, señala en su misiva.

De otra parte, la dirigente política expresó su solidaridad con los ciudadanos que marcharon para protestar contra la reforma tributaria, pero condenó los actos de vandalismos ocurrido en diferentes ciudades. “Valoro y respeto el derecho a la protesta, y más a defender la vida de los colombianos. Pero con violencia no se puede obtener ninguno de los dos. Una reforma tributaria arbitraria y lesiva no se puede deslegitimar tristemente con acciones vandálicas. Hago un llamado a la calma, al buen comportamiento de la población. La violencia no puede ser el propósito de la marcha”, indicó.