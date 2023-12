Peñalosa asegura que por fin concuerda en algo con Gustavo Bolívar respecto a Claudia López y se despacha con duros calificativos

A la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le siguen los ataques y críticas a su gestión en la capital a pocos días de que entregue su mandato, y en esta oiportunidad el exalcalde Enrique Peñalosa no se contuvo en los calificativos hacia la gobernante al concordar por fin con el exsenador Gustavo Bolívar, quien en su momento le dijo: : “Ni 100 billones le alcanzan a Claudia López para lavar su imagen de camaleona, incoherente y mentirosa”.

Ante lo publicado por Bolívar en su cuenta de X sobre López, Peñalosa no se quedó callado y aprovechó el momento, en el que varios políticos vienen lanzando duros dardos hacia la alcaldesa por estar pensando en su aspiración a la Presidencia en 2026, y no centrarse en los problemas que durante sus 4 años no solucionó para los bogotanos, entre ellos la inseguridad.