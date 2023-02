Confidenciales Pepe Mujica pidió a los colombianos que “no le tengan miedo a las reformas” y respaldó al Gobierno Petro

El expresidente de Uruguay Pepe Mujica, uno de los exmandatarios más cercanos a Gustavo Petro, le envió un mensaje de respaldo a las reformas que transitarán próximamente en el Congreso y que le están generando un desgaste al líder de izquierda, a menos de 7 meses de su posesión.

Lo hizo a través de un video que grabó el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero. “Me imagino que en todo proceso de cambio hay incertidumbre. Yo pertenezco a un país muy pequeño desde hace muchísimos años, que tiene una salud pública muy fuerte, todos contribuimos poco o mucho y se atiende a todo el mundo y los que no tienen recursos también son atendidos. Eso funciona”, dijo.

Vean ustedes el mensaje del gran #PepeMujica al pueblo colombiano:



"No le tengan miedo a las reformas. Ningún gobierno puede hacer magia si su pueblo no lo entiende"



¡Es la hora, hay que avanzar en las grandes reformas que plantea @petrogustavo, cumpliendo el mandato ciudadano! pic.twitter.com/BHyzLcmmax — Camilo Romero (@CamiloRomero) February 15, 2023

Agregó que la enseñanza universitaria en Uruguay es gratuita desde hace 100 años. “Por eso nuestro pequeño país es caro, porque esos son bienes públicos, pero es la única manera de que exista democracia, porque si no los que tienen muchos recursos tienen los problemas arreglados y el grueso de la gente sufre las consecuencias y las diferencias”, expresó.

La salud en un país –según dijo– debe ser para todos. “No son cuestiones de izquierda o de derecha, son cuestiones de humanidad elemental del progreso humano. No le tengan miedo a las reformas. Por el contrario, ningún gobierno puede hacer magia, el pueblo no lo entiende. Hagan lo posible, en ese país formidable que tienen que no merece haber tenido una historia tan amarga en los últimos 60 años”.

Mojica siempre aparece en los momentos de máxima tensión del petrismo. En la pasada campaña presidencial, el exmandatario apareció en un video donde anunció su respaldo al líder de izquierda. “Cuando se elige a un presidente no se elige a un mago. Hay que acompañarlo, hay que luchar por un proyecto colectivo”, aseveró en su momento.