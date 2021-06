Confidenciales “Perdón por publicar el video de Santiago”: Katherine Miranda

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, aceptó que se equivocó al divulgar el video de la trágica muerte de Santiago Ochoa, un joven cuyo cuerpo fue decapitado en Tuluá, en un lamentable hecho que está siendo investigado por las autoridades.

“Podría pasar de agache y dejar que todo pase, pero no lo haré. Perdón por publicar el video de Santiago, ayer en la tarde hablamos con su familia y le pedimos excusas. La indignación que me generó la indiferencia de las autoridades me llevaron a cometer ese error, me excuso”, señaló la representante, en un mensaje en Twitter.

Las excusas de Miranda hablan bien de ella. Aunque publicó el video de buena fe, fue sin duda una equivocación, como lo acaba de aceptar.

Mientras tanto, otros políticos siguen pasando de agache y tratando de sacarle rédito político a esta tragedia.