Petro acusó a la “oligarquía” de tener un “problema mental” por priorizar vías 4G por encima de proyectos de alcantarillado

Y avanzó: “¿Por qué? En los años que han pasado, que son varios años, no es un gobierno, no solo el pasado, por qué se hizo esa escogencia de gastar 120 billones en grandes autopistas que generalmente están alrededor de las dos ciudades más ricas de Colombia, de pronto tres, y en los sectores más pudientes de Colombia, 120 billones que han valorizado las tierras, los predios, las casas de nuestros amigos y amigas que no comparten con nosotros la política, pero no priorizaron el agua potable”.