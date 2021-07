Confidenciales Petro, aludido cuando el presidente Duque invitó a “decirles no a los promotores de odio”

El presidente Iván Duque instaló formalmente las sesiones ordinarias del Congreso durante el segundo semestre del año, un discurso pausado, emotivo y en algunas líneas dedicado a la oposición, al negativismo de algunos sectores radicales que siempre ven con malos ojos las iniciativas que se adelantan en el país.

Por esto, el jefe de Estado no desaprovechó el escenario para hablarles a los colombianos de las elecciones de 2022 que, sin duda, interferirán en el desarrollo de la agenda legislativa de este año. “Los colombianos no quieren un debate político agresivo, de insultos y ataques. Invito a rechazar el camino de la mentira y la calumnia; a que digamos no a promotores del odio y evitemos el camino fácil para obtener placeres momentáneos que dejan cicatrices”, expresó.

Los colombianos no quieren un debate político agresivo, de insultos y ataques. Invito a rechazar el camino de la mentira y la calumnia; a que digamos NO a promotores del odio y evitemos el camino fácil para obtener placeres momentáneos que dejan cicatrices. #ColombiaNoSeDetiene — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 20, 2021

Duque no mencionó nombres, pero el senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, se sintió aludido y le respondió: “Solo puede haber odio en quienes hacen trizas la paz. Odio hacia la gente, hacia el pobre, hacia el joven, hacia la humanidad”.

Solo puede haber odio en quienes hacen trizas la paz. Odio hacia la gente, hacia el pobre, hacia el joven, hacia la humanidad. https://t.co/LzlFGnuUPL — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 20, 2021

Duque, tan pronto culminó su discurso, se despidió de las plenarias y se retiró hacia la Casa de Nariño sin escuchar, al menos, presencialmente a la oposición, que aprovechó el escenario para criticar al Gobierno.