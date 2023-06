Confidenciales ¿Petro es feminista?; la particular pregunta que le hicieron a la vicepresidenta Francia Márquez

Foto: Corbis via Getty Images

Esa pregunta se la hicieron a la vicepresidenta Francia Márquez durante un foro en Ciudad de México, pero parece que no entendió la pregunta o se enredó en la respuesta. Antes de lanzar el cuestionamiento le contaron a Márquez que la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, había dicho que “los hombres de izquierda creen que no son machistas porque son de izquierda”. La funcionaria solo apuntó a contestar que el presidente era el indicado para responder esa pregunta y empezó a decir que Colombia era uno de los países más machistas del mundo. El enredo llegó a tal punto que Márquez resultó hablando del patriarcado, del racismo y del Ministerio de la Igualdad. Lo cierto es que no respondió la pregunta y, como habló de todos los hombres de Colombia, dejó a Petro como machista.