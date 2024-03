Petro vuelve a lanzar amenazas contra Israel y su postura es criticada en el mundo

El presidente Gustavo Petro no cesa los hostigamientos contra Israel. Una vez se hizo pública la resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto al fuego mientras en Gaza se celebra el Ramadán, el primer mandatario aseguró que en caso de que el país no cumpla con esa solicitud, Colombia rompería relaciones y, además, que invitaba a la comunidad internacional a hacer lo mismo. El canciller israelí, Yisrael Katz, aseguró que ese apoyo de Petro a Hamás es una “vergüenza para el pueblo de Colombia”.

Agregó que ellos no cederán a ninguna presión o chantaje. Ante esas afirmaciones, Petro no bajó la guardia y volvió a mandar un sablazo. En respuesta a esa noticia escribió: “Colombia no apoya genocidios. Punto”. Su posición ha sido fuertemente criticada en el mundo entero.