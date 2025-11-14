Suscribirse

Confidenciales

Piden a la Procuraduría poner la lupa sobre los recursos destinados para la transición energética

El abogado Carlos Roncancio radicó un documento en el Ministerio Público donde se pide abrir una investigación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
15 de noviembre de 2025, 3:59 a. m.
Procuraduria General
Fachada Procuraduria General de la Nacion Bogota agosto 27 del 2020 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES

Al despacho del procurador Gregorio Eljach, llegó una denuncia del abogado Carlos Roncancio en donde pide que se le ponga la lupa a la destinación de los recursos que están destinados para la transición energética en Colombia.

Roncancio se presenta como representante de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), y allí asegura que los proyectos en esta materia no se ejecutaron adecuadamente por lo que se debe revisar el uso de los dineros.

Según el abogado, el proceso nunca inició por lo que el cambio a energías limpias no se cumplió, según lo planeado. En el documento señala directamente a los presuntos responsables.

“El país fracasó rotundamente, y una de las principales responsables de ese desastre es Ocensa, bajo la gestión del señor David Alfredo Riaño”, afirmó el abogado.

Documento radicado en la Procuraduría General. by Publicaciones Semana S.A.

Para Roncancio, la crisis de la transición energética no es un problema técnico. “Pusieron al frente de las empresas a personas que no saben y que no entienden la energía limpia. El país fue engañado con un discurso ambiental que nunca existió en la práctica”, afirmó.

El Ministerio Público tendrá que determinar si hay lugar para abrir una indagación por los hechos denunciados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La millonada que pagarían en Europa para que Daniel Muñoz sea nuevo socio del Balón de Oro en el 2026

2. La Liendra captó aterradora psicofonía en Armero tras 40 años de la tragedia: “Me da mucho miedo”

3. Joven de 23 años fue asesinado frente a su madre en Cúcuta: ataque de sicarios en plena calle

4. Estados Unidos realizó nuevo ataque contra supuesta narcolancha en el Caribe. El episodio fue grabado en video

5. Se adelanta el Black Friday: Amazon confirma fecha y duración de su maratón de rebajas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Transición energéticaProcuraduría General de la Nación

Noticias Destacadas

Procuraduria General

Piden a la Procuraduría poner la lupa sobre los recursos destinados para la transición energética

Redacción Confidenciales
Álvaro Uribe Vélez

El pedido de Álvaro Uribe a los precandidatos: “No más espacios para referirse a Petro, hablemos de las soluciones al país”

Redacción Confidenciales
Cristhian Mancera, precandidato presidencial

Cristhian Mancera, precandidato presidencial, inscribió su Comité Significativo de Ciudadanos Colombianos por el Progreso

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.