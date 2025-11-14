Confidenciales
Piden a la Procuraduría poner la lupa sobre los recursos destinados para la transición energética
El abogado Carlos Roncancio radicó un documento en el Ministerio Público donde se pide abrir una investigación.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Al despacho del procurador Gregorio Eljach, llegó una denuncia del abogado Carlos Roncancio en donde pide que se le ponga la lupa a la destinación de los recursos que están destinados para la transición energética en Colombia.
Roncancio se presenta como representante de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), y allí asegura que los proyectos en esta materia no se ejecutaron adecuadamente por lo que se debe revisar el uso de los dineros.
Según el abogado, el proceso nunca inició por lo que el cambio a energías limpias no se cumplió, según lo planeado. En el documento señala directamente a los presuntos responsables.
“El país fracasó rotundamente, y una de las principales responsables de ese desastre es Ocensa, bajo la gestión del señor David Alfredo Riaño”, afirmó el abogado.
Para Roncancio, la crisis de la transición energética no es un problema técnico. “Pusieron al frente de las empresas a personas que no saben y que no entienden la energía limpia. El país fue engañado con un discurso ambiental que nunca existió en la práctica”, afirmó.
El Ministerio Público tendrá que determinar si hay lugar para abrir una indagación por los hechos denunciados.