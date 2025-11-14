Confidenciales

Piden a la Procuraduría poner la lupa sobre los recursos destinados para la transición energética

El abogado Carlos Roncancio radicó un documento en el Ministerio Público donde se pide abrir una investigación.

15 de noviembre de 2025, 3:59 a. m.