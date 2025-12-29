Confidenciales

Piden a la Procuraduría revisar los antecedentes de dos candidatos al Congreso en el departamento de Chocó

Se trata de Gilder Mosquera y Francisco Vidal, quienes están en la contienda electoral del 2026.

Redacción Confidenciales
29 de diciembre de 2025
El 8 de marzo de 2026 los colombianos acudirán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República, razón por la cual la cual la campaña ya está activa.

Los partidos políticos ya tienen definidas sus listas y cada candidato está dando a conocer sus propuestas.

Sin embargo, ya se están empezando a conocer algunos cuestionamientos sobre algunos aspirantes y a la Procuraduría General está llegando varias advertencias.

En este caso es sobre Francisco Vidal Rojas, del Partido Liberal, y de Gilder Palacios Mosquera, del Partido Conservador, ya que supuestamente están en la contienda a pesar de las investigaciones penales que habría en su contra.

Según los documentos que organizaciones sociales hicieron llegar al Ministerio Público, Vidal Rojas, tendría una imputación por peculado por apropiación, falsedad y violación al régimen de inhabilidades. Los oficios entregados a la Procuraduría aseguran que todo está en informes de la Fiscalía Sexta de Delitos contra la Administración Pública.

Las alertas se están presentando porque las comunidades temen que personas investigadas lleguen al Congreso y se sigan repitiendo los problemas en el Chocó.

En el caso de Gilder Palacios Mosquera, exalcalde del Medio Baudó, se alerta por las investigaciones por peculado, enriquecimiento ilícito, contratos irregulares, fraude procesal y denuncias por amenazas, según informes del CTI y Policía Judicial que fueron aportados a la Procuraduría.

Por esa razón, se pide al Ministerio Público que ponga la lupa sobre este tema, sobre todo, porque el alcalde de Istmina, Jaison Mosquera, estaría apoyando a Palacios mediante contratos de prestación de servicios con recursos del hospital de tercer nivel del municipio para favorecer su elección.

Con esta información la Procuraduría determinará si se adelantan las indagaciones necesarias.

