Piden al Gobierno Petro acudir al debate de control político a responder por los casos de feminicidio en Colombia

“Este tipo de cosas no pueden pasar. Teníamos debate de control político para conocer las acciones encaminadas a proteger a las mujeres de la violencia basada en género y los ministros no se presentaron. Este no es un tema menor, las mujeres siguen muriendo por la mirada ausente del Estado, una de cada tres mujeres víctimas de feminicidio habían denunciado. ¡No podemos esperar más, necesitamos que las personas responsables de su cuidado lo hagan!”, dijo la congresista.