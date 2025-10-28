Suscribirse

Confidenciales

Otro golpe para el Gobierno Petro: Piden retiro de la polémica ley de sometimiento que radicó Eduardo Montealegre

Julio César Triana, ponente de la iniciativa, calificó el proyecto de ley de sometimiento a la justicia como un “arrebato jurídico” de Eduardo Montealegre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 8:15 p. m.
Julio César Triana descubrió cuatro irregularidades en el proyecto del Gobierno Petro. Asegura que habría impunidad.
Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento. | Foto: NICOLÁS LINARES-SEMANA

El representante a la Cámara, Julio César Triana, le pidió al Gobierno de Gustavo Petro y al Pacto Histórico que retiren el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para criminales.

El articulado fue presentado por el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y está pendiente del primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para el que ya la oposición radicó una ponencia de archivo.

Contexto: “No siga poniéndoles lápidas a los congresistas”: la fuerte respuesta a Gustavo Petro por lanzar amenazas a la Cámara

“La ley de sometimiento no somete los delincuentes la Estado, sino que somete al Estado colombiano a los delincuentes. El proyecto tiene la oposición de los expertos en penal, como la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que ya se pronunció en un comunicado", comentó Triana.

El congresista de Cambio Radical calificó el proyecto como un “arrebato jurídico” del exministro Montealegre y cuestionó que esta contemple permitir que los delincuentes se queden con el 12 por ciento de sus recursos.

Contexto: Activista que se fue a los gritos con un senador en el edificio del Congreso será cabeza de lista del Pacto por Antioquia

“Es inconstitucional porque desconoce el artículo 76 transitorio de la carta política vigente que prohíbe que quienes incumplieron y le hicieron trama a los acuerdos de paz firmados en La Habana tengan otra vez un Acuerdo de Paz”, consideró Triana. La Comisión Primera de la Cámara aún no ha agendado el debate del articulado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Suspenden nuevamente el debate de la reforma a la salud en el Congreso; estas fueron las razones por las que se aplazó

2. Verónica Alcocer podría ser investigada luego de las revelaciones del presidente Petro. Estas son las advertencias de un experto

3. Aída Victoria Merlano apareció cantando y tirando dura pulla a su ex en una fiesta; se refirió a los “problemas mentales”

4. Cuestionan si Petro “escondió” informe clave sobre cultivos ilícitos; el presidente respondió desde Arabia Saudita

5. Terror en el aire: pasajero apuñala a dos adolescentes en pleno vuelo desde Chicago

LEER MENOS

Noticias relacionadas

julio césar trianaLey de Sometimiento a la Justicia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.