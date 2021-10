Confidenciales Piden retorno de la presencialidad total al Congreso

En esta semana se ha dicho que el Congreso se fue de “receso legislativo” porque las plenarias de Senado y Cámara no fueron convocadas, como habitualmente ocurre los martes y miércoles. Sin embargo, algunas Comisiones Constitucionales sí están trabajando y por eso se ha negado que se hayan ido a descansar.

En medio de todo ese panorama, el senador Armando Benedetti hizo un llamado a las mesas directivas de las dos corporaciones para que ya se convoque presencialmente porque la vacunación ha avanzado satisfactoriamente y porque la virtualidad no es necesaria en este momento. “El Congreso debe volver a la presencialidad, de lo contrario no tendremos Congreso, como viene sucediendo desde marzo de 2020″.

Benedetti cree que ya el tema de la presencialidad no debe ser objeto de discusión y sencillamente se debe volver a las labores habituales porque el país así lo reclama. Por ahora, no se conocen las razones por las cuales los presidentes de Senado y Cámara no convocaron las plenarias pero lo cierto es que el Congreso está funcionando a media marcha porque no todas las Comisiones Constitucionales fueron citadas para esta semana.