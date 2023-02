Confidenciales Piedad Córdoba defiende a Petro por comentario sobre nazis: “Imaginen que el Estado asesinara a todo el Partido Liberal”

Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, defendió al presidente Gustavo Petro por comparar al Estado colombiano con el Estado de la Alemania nazi para explicar que ambos fueron genocidas, el primero, del partido político Unión Patriótica (UP), y el segundo, de los judíos.

Al presidente Petro le llovieron críticas de algunos políticos, como Jorge Enrique Robledo, quien le pidió corregir ese “disparate”. Sin embargo, para Piedad Córdoba, aunque algunos consideran que las palabras del mandatario fueron exageradas, la comparación es válida.

“Quienes dicen que es una exageración asemejar con el nazismo el exterminio de todo un partido político como la UP, en que el fondo buscan restarle gravedad a algo execrable, y lo han hecho siempre. “‘No es para tanto’, dirán”, expuso Piedad Córdoba.

Pero antes de ello, planteó si un sector de la política cuestionaría la comparación del presidente, si el exterminio sistemático no hubiera sido con la Unión Patriótica, sino contra el Partido Liberal.

“Imaginen que el Estado se aliara con paramilitares y asesinara a todo el Partido Liberal… militantes, concejales, diputados, congresistas y candidatos, ¿impensable cierto? Bueno, eso fue lo que pasó con la UP, y sí, se parece mucho a cómo los nazis exterminaban socialistas”, escribió Twitter.

Quienes dicen que es una exageración asemejar con el nazismo el exterminio de todo un parido político como la UP, en que el fondo buscan restarle gravedad a algo execrable, y lo han hecho siempre. “No es para tanto” dirán, https://t.co/KwgDKXDCS0 — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) February 11, 2023

“No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Pero hay otras diferencias. Los alemanes hicieron catarsis, los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron. En Colombia eso no ha pasado”, fueron las palabras del presidente Petro que llamaron la atención. Las pronunció tras la sentencia de la Corte IDH en la que condenó al Estado colombiano por el exterminio de la UP.