Confidenciales
Planeación Nacional califica a Casanare como el único departamento “solvente” del país
Buscan que la economía en esta zona del país sea más dinámica.
El Departamento de Planeación Nacional (DNP) calificó al departamento del Casanare como el único “solvente” de todo el territorio nacional colombiano luego de que existiera, según ellos, una administración rigurosa y eficiente de los recursos públicos.
“El Índice de Desempeño Fiscal, creado en virtud de la Ley 617 de 2000, es una herramienta fundamental que mide la capacidad de los departamentos para manejar sus finanzas. Evalúa diversos indicadores clave, como la capacidad de generar ingresos propios, la ejecución del presupuesto y el control del gasto”, precisó la Gobernación en un comunicado.
En este contexto, Casanare superó las expectativas y alcanzó un puntaje de 70,90, que lo coloca en la cima del ranking nacional y lo diferencia por una impresionante ventaja de 17,3 puntos sobre el promedio del país.
🏆 Los departamentos con mejor desempeño fiscal según su tipología fueron:— dnp_colombia (@DNP_Colombia) November 11, 2025
1️⃣ Casanare, con 70,9 puntos —el único clasificado como “solvente”.
2️⃣ Cesar, con 68,7 puntos.
3️⃣ Arauca, con 59,2 puntos.
Ejemplos de un mejor manejo de los recursos públicos. pic.twitter.com/2d5l2Bssbg