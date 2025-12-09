Planeación Nacional califica a Casanare como el único departamento “solvente” del país

El Departamento de Planeación Nacional (DNP) calificó al departamento del Casanare como el único “solvente” de todo el territorio nacional colombiano luego de que existiera, según ellos, una administración rigurosa y eficiente de los recursos públicos.

“El Índice de Desempeño Fiscal, creado en virtud de la Ley 617 de 2000, es una herramienta fundamental que mide la capacidad de los departamentos para manejar sus finanzas. Evalúa diversos indicadores clave, como la capacidad de generar ingresos propios, la ejecución del presupuesto y el control del gasto”, precisó la Gobernación en un comunicado.

En este contexto, Casanare superó las expectativas y alcanzó un puntaje de 70,90, que lo coloca en la cima del ranking nacional y lo diferencia por una impresionante ventaja de 17,3 puntos sobre el promedio del país.