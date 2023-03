Confidenciales Polémica: consejera presidencial llamó “juventud popular”, en vez de “primera línea”, a protagonistas de estallido social, ¿por qué?

Se conoció un trino que despertó la polémica, el cual publicó una alta funcionaria de la Presidencia de la República, en el cual hizo referencia al llamado estallido social que se registró en Colombia en el paro nacional de 2021.

En esa fecha, integrantes de la primera línea pusieron en jaque a comerciantes, dejando multimillonarias pérdidas por las afectaciones de las que fueron víctimas con los desmanes, los cuales se registraron en varias regiones del país.

El mensaje que generó controversia fue publicado en su cuenta de Twitter Gabriela Posso, consejera Presidencial para la Juventud. Allí, la funcionaria llamó “juventud popular”, en vez de “primera línea”, a los protagonistas del estallido social.

“En el 2021 el país se estalló un paro nacional, en la cual la juventud popular fue la protagonista clave para movilizar los puntos de resistencia. Pidiendo a gritos ser escuchados, y esto costó muchas muertes de civiles y fuerza pública”, dice el trino de la funcionaria.

En otro mensaje señaló: “Cali fue una de las ciudades más icónicas de ese estallido social. En este gobierno desde @ColombiaJoven, hemos hecho construcción colectiva con esa juventud popular para identificar las necesidades juveniles y trabajar proyectos aterrizadas a estas”.

— Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) March 31, 2023

“También, hemos llevado oferta institucional de la mano con el @SENAComunica en dirección de @JorgeELondonoU a la juventud popular para lograr la democratización del conocimiento. ¡Colombia joven como una apuesta al cierre de brechas de la juventud!”, expresó en otro mensaje.

Y finalmente publicó en sus redes sociales: “Desde el Gobierno nacional hay un compromiso por la no criminalización de la protesta y la no estigmatización de la juventud. No podemos permitir más asesinatos a ningún colombiano. ¡El país requiere cese del fuego y no más reclutamiento de jóvenes!”.