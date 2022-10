Confidenciales Polo Polo se va de frente contra Gustavo Bolívar y le tira dura advertencia: “Me tiene bloqueado”

Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes del Pacto Histórico, volvió a manifestar esta semana que es necesario hacer una marcha en favor del presidente Gustavo Petro para conmemorar sus primeros 100 días de mandato, y contrarrestar así las manifestaciones que se han hecho en contra del actual Gobierno.

“Ya vimos que hubo una marcha en contra de Gustavo Petro, pueden llamarla injusta. Es imposible en tan poco tiempo terminar con todos los problemas. A la oposición: no le sirve la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma agraria, la reforma política y la reforma electoral. No creen en el diálogo para alcanzar la paz. Se les olvida que su tiempo ya pasó. Perdieron las elecciones”, precisó.

Tras estas declaraciones, el congresista Miguel Polo Polo le respondió rápidamente al senador y aseguró que los contradictores de la administración del mandatario cordobés no son minoría actualmente, enfatizando que la marcha del 26 de septiembre lo demostró.

El representante, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que Bolívar lo tiene bloqueado en las distintas redes sociales y le mandó un contundente mensaje. Además, precisó que va a ser todo lo posible para que el Pacto Histórico no destruya el país.

“Señor Bolívar, aunque me tiene bloqueado. No vamos a dejar que destruyan el país, no crea que son mayoría, más del 70 % del país les teme. Hoy están ahí por el engaño y la mentira, pero no por méritos. Yo desde la verdadera oposición seré muro de contención para detener la locura socialista”, puntualizó Polo Polo en Twitter.