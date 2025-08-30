Por meritocracia: los detalles de cómo se conformaría la lista al Senado del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe quiere evitar divisiones y tensiones en el Centro Democrático al conformar la lista cerrada al Senado para las elecciones de 2026. La cabeza no está definida, pero podría ser cualquiera de los precandidatos presidenciales que quede de segundo en la consulta.

SEMANA confirmó que el resto de lugares podrían ser definidos por una universidad o un centro de pensamiento que evaluará, por ejemplo, en el caso de los representantes que quieren llegar al Senado, el número de debates, las proposiciones aprobadas, la trayectoria política y la incidencia en la opinión pública. Los representantes que quieren dar ese salto son Andrés Forero, Hernán Cadavid, Christián Garcés y Juan Espinal. Este último se postularía en caso de que Paola Holguín no aspire de nuevo al Senado.