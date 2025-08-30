Suscribirse

CONFIDENCIALES

Por meritocracia: los detalles de cómo se conformaría la lista al Senado del Centro Democrático

El expresidente Uribe quiere evitar divisiones y tensiones en el partido.

Redacción Confidenciales
30 de agosto de 2025, 7:32 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El expresidente Álvaro Uribe quiere evitar divisiones y tensiones en el Centro Democrático al conformar la lista cerrada al Senado para las elecciones de 2026. La cabeza no está definida, pero podría ser cualquiera de los precandidatos presidenciales que quede de segundo en la consulta.

Contexto: Centro Democrático define estrategia para ganar elecciones en 2026: Álvaro Uribe estará al frente

SEMANA confirmó que el resto de lugares podrían ser definidos por una universidad o un centro de pensamiento que evaluará, por ejemplo, en el caso de los representantes que quieren llegar al Senado, el número de debates, las proposiciones aprobadas, la trayectoria política y la incidencia en la opinión pública. Los representantes que quieren dar ese salto son Andrés Forero, Hernán Cadavid, Christián Garcés y Juan Espinal. Este último se postularía en caso de que Paola Holguín no aspire de nuevo al Senado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿La potencia mundial de la vida mató al Frailejón Ernesto Pérez? RTVC no planea hacer una nueva temporada de la famosa serie

2. Más de 240 uniformados secuestrados: la preocupante cifra de militares plagiados en medio de la paz total prometida por Gustavo Petro

3. Se acabó la luna de miel: la reforma tributaria del alcalde Carlos Fernando Galán evidencia una crisis en su relación con el Concejo de Bogotá

4. El Cartel de los Soles sí existe: los indictments de la justicia norteamericana en contra de Maduro y sus aliados

5. La mala hora de Milei: el presidente argentino cae en popularidad y sufre crisis internas a semanas de elecciones claves

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.