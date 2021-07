Confidenciales ¿Por qué el Centro Democrático se siente engañado por el Ministerio del Interior?

En política nada está escrito. Este lunes, en el hotel Tequendama en Bogotá, se reunió la bancada del Centro Democrático para definir su agenda legislativa y el trabajo que se adelantará en la última legislatura de este Congreso, que se instaló este 20 de julio.

Todo quedó claro y se definió el trabajo legislativo. Incluso frente al ministro del interior, Daniel Palacios, se explicó el porqué no se apoyará el acuerdo de Escazú y se hizo una gran exposición de cómo se paralizaría la productividad del país, se frenaría la expansión de la empresa privada y se pondría en riesgo la inversión extranjera.

Después de que varios congresistas argumentaran sus posturas, el ministro Palacios se comprometió con la bancada de Senado y Cámara a que no se tramitaría esa iniciativa, pero el ministro de ambiente, Carlos Correa, sorprendió con el anuncio de que próximamente se presentará de nuevo el proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú.

Eso generó un gran malestar en el uribismo, desde el cual considera que el Ministro del Interior le mintió y por eso ya anunció que cuando llegue esa iniciativa no la apoyará y votará en contra. Por ahora, no se sabe si Palacios no alcanzó a hablar con el ministro Correa o si sencillamente hubo compromisos que no podía cumplir. Lo cierto es que las relaciones del partido de Gobierno con el Ejecutivo no pasan por un buen momento y las diferencias están saltando a la vista.