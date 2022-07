Confidenciales ¿Por qué el Ministerio de Educación es un premio de consolación para Alejandro Gaviria?

Alejandro Gaviria tuvo que conformarse con el Ministerio de Educación en el Gobierno de Gustavo Petro. A pesar de lo importante que es la cartera y sus grandes retos, Gaviria quería ser presidente. Empezó como candidato por firmas, luego precandidato en la Coalición Centro Esperanza y, al perderlo todo, terminó apoyando a Petro. Esto, pese a que en esa campaña pusieron en marcha una estrategia para destruirlo. Ahora falta ver si se cumple su premonición. Esto le dijo a Juanpis González en una entrevista en plena campaña: “Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. El primer año, él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno, y Petro empieza a tuitear como loco, y básicamente ese es el conflicto que crea de manera permanente; y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción”.