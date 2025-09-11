Suscribirse

¿Por qué se escuchará fuerte detonación en Medellín? Esto dice el gobernador Rendón

El anuncio lo hizo por medio de su cuenta de X.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

11 de septiembre de 2025, 4:24 p. m.
Panorámica de Medellín
Panorámica de Medellín, Antioquia | Foto: Getty Images

Este jueves, 11 de septiembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer, por medio de su cuenta de X, que los integrantes de la fuerza pública realizarán una detonación controlada de unos artefactos explosivos que dejaron las disidencias de las Farc.

“Atención: en los próximos minutos, habrá una detonación controlada de unos de los explosivos que dejaron las disidencias Farc en el centro oriente de Medellín. Les avisamos a los ciudadanos para que tengan tranquilidad y sepan que se trata de un operativo de nuestros uniformados, con el fin de proteger su vida e integridad”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, indicó: “En la torre de energía había tres cargas, dos ya fueron desactivadas”.

La situación de orden público en el departamento de Antioquia sigue siendo compleja por la presencia de los grupos ilegales que generan pánico.

