¿Por qué se escuchará fuerte detonación en Medellín? Esto dice el gobernador Rendón

Este jueves, 11 de septiembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer, por medio de su cuenta de X, que los integrantes de la fuerza pública realizarán una detonación controlada de unos artefactos explosivos que dejaron las disidencias de las Farc.

“Atención: en los próximos minutos, habrá una detonación controlada de unos de los explosivos que dejaron las disidencias Farc en el centro oriente de Medellín. Les avisamos a los ciudadanos para que tengan tranquilidad y sepan que se trata de un operativo de nuestros uniformados, con el fin de proteger su vida e integridad”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, indicó: “En la torre de energía había tres cargas, dos ya fueron desactivadas”.

