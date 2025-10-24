Suscribirse

Congreso de Camacol

Preguntas escabrosas a precandidatos: Mauricio Lizcano aceptaría apoyo de Petro y de Uribe

A una prueba cruda se están sometiendo los aspirantes a ser elegidos para ir a los comicios definitivos en los que se definirá el nuevo huésped de la Casa de Nariño.

Redacción Economía
24 de octubre de 2025, 9:34 p. m.
Panel de precandidatos presidenciales durante el Congreso de Camacol
Panel de precandidatos presidenciales durante el Congreso de Camacol

En los debates de precandidatos a la Presidencia, lo que suele definir la empatía con los ciudadanos no suelen ser las respuestas que dan a las preguntas relacionadas con sus programas, sino las que evidencian su talante y claridad en las posiciones.

Durante un panel realizado en el Congreso de Camacol, en el que se realizaron dos debates de precandidatos, las preguntas ‘escabrosas’ fueron uno de los mayores retos.

Con ellas se destapan las cartas, en términos de contenido de lo que serían sus programas de gobierno, y resulta que los precandidatos muestran varias coincidencias.

Precandidatos a la Presidencia en Congreso de Camacol 2025
Precandidatos a la Presidencia en Congreso de Camacol 2025.

Estas fueron las preguntas incómodas

  1. ¿Recibiría el apoyo del presidente Petro en una eventual segunda vuelta?

En respuesta, los cinco candidatos que participaron en el panel: Mauricio Gómez Amín, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, María Fernanda Cabal y Juan Carlos Cárdenas mostraron su sí o no.

Cuatro de ellos no titubearon en levantar una paleta roja indicando su respuesta negativa. Lizcano, entre tanto, luego de titubear, mostró su intención de aceptación, lo que no dejó de causar reacción en el auditorio: silvaba al precandidato en señal de rechazo a su posición.

Contexto: Gustavo Petro alertó que el plan de Trump es interferir en las elecciones presidenciales de 2026: “No volvamos a ganar”

Posteriormente, llegó la siguiente parte de la pregunta: ¿recibiría el apoyo del expresidente Uribe en una eventual segunda vuelta? De nuevo, la votación se repitió. Cuatro precandidatos se fueron por el no y de nuevo, Mauricio Lizcano, sacó su paleta del sí.

Noticias relacionadas

Eleccionesprecandidatos presidencialesCamacol

