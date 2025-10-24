Preguntas escabrosas a precandidatos: Mauricio Lizcano aceptaría apoyo de Petro y de Uribe

En los debates de precandidatos a la Presidencia, lo que suele definir la empatía con los ciudadanos no suelen ser las respuestas que dan a las preguntas relacionadas con sus programas, sino las que evidencian su talante y claridad en las posiciones.

Durante un panel realizado en el Congreso de Camacol, en el que se realizaron dos debates de precandidatos, las preguntas ‘escabrosas’ fueron uno de los mayores retos.

Con ellas se destapan las cartas, en términos de contenido de lo que serían sus programas de gobierno, y resulta que los precandidatos muestran varias coincidencias.

Precandidatos a la Presidencia en Congreso de Camacol 2025. | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Estas fueron las preguntas incómodas

¿Recibiría el apoyo del presidente Petro en una eventual segunda vuelta?

En respuesta, los cinco candidatos que participaron en el panel: Mauricio Gómez Amín, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, María Fernanda Cabal y Juan Carlos Cárdenas mostraron su sí o no.

Cuatro de ellos no titubearon en levantar una paleta roja indicando su respuesta negativa. Lizcano, entre tanto, luego de titubear, mostró su intención de aceptación, lo que no dejó de causar reacción en el auditorio: silvaba al precandidato en señal de rechazo a su posición.