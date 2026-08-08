Presidente Abelardo De La Espriella reacciona a la portada de SEMANA: “Comienza una nueva etapa para Colombia”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se posesionó oficialmente este viernes, 7 de agosto, en medio de una ceremonia inédita en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, en la capital vallecaucana.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó combatir a los criminales, fumigar los cultivos de coca, congelar el gasto público y recuperar el sistema de salud. Inicia la era del Tigre

En medio de su discurso de posesión, el cual pronunció desde el Batallón Pichincha, De La Espriella les declaró la guerra a los grupos criminales, se refirió a la fumigación de cultivos de coca, destacó medidas económicas y anunció que respetará la justicia y luchará contra la corrupción.

El mandatario colombiano también se encomendó a Dios y les dijo a sus hijos que trabajará durante estos cuatro años para hacer realidad el país que ellos y todos los niños de Colombia se merecen.

Un día después, De La Espriella reaccionó a la portada de SEMANA, en la que se destaca el inicio de la era del Tigre. El presidente respondió que, efectivamente, “comienza una nueva etapa para Colombia”.

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“Asumo la Presidencia de la República con la profunda convicción de que este país puede alcanzar la grandeza que durante tanto tiempo le fue negada”, escribió el presidente de la República en sus canales digitales.

Aseguró que gobernará “con firmeza para recuperar la seguridad, con transparencia para honrar cada peso de los colombianos y con humildad para escuchar a quienes esperan soluciones, no discursos”.

Insistió en que esta administración “no será el gobierno de un hombre”, sino que, por el contrario, “será el gobierno de una Nación que decidió levantarse, reconciliarse con su destino y construir la Patria Milagro”.

“Que Dios bendiga a Colombia y nos dé la sabiduría para cumplir esta misión histórica”, sentenció el mandatario colombiano.