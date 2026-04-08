Presidente de la Cámara criticó a Juan Daniel Oviedo por cita con Clara Luz Roldán y líderes de La U

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, mostró malestar por una cita que reunió a dirigentes del Partido de la U con Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Él expresó diferencias sobre una fotografía en la que apareció Oviedo junto a Clara Luz Roldán, dirigente de ese partido político y exgobernadora del Valle del Cauca. Como se recordará, López ya abandonó esa colectividad.

Julián López reacciona al veto que le impuso el partido de La U

“Juan Daniel Oviedo se presenta como independiente, técnico y renovador, pero en el Valle del Cauca aparece buscando respaldo en la vieja maquinaria de Dilian Francisca Toro. ¿En serio?”, cuestionó el congresista.

La versión de López es que la actual gobernadora del Valle del Cauca les habría hecho mucho daño a los habitantes del departamento en los últimos doce años: “¡Periodicazo para Oviedo!”, concluyó el representante.