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Presidente de la Corte Suprema pide que el diálogo entre los poderes públicos se dé en un marco de “respeto”

El magistrado Iván Mauricio Lenis aseguró que esa conversación entre instancias del Estado es un mandato constitucional.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 11:47 a. m.
Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió que exista un diálogo institucional en el marco del "respeto".
Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió que exista un diálogo institucional en el marco del "respeto". Foto: Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, pidió que el diálogo entre los poderes públicos se desarrolle en un contexto de “respeto” entre las instituciones.

“Hemos llamado la atención sobre la importancia de que el diálogo nacional entre los diferentes poderes públicos, que es un mandato constitucional, se desarrolle entre los cauces del respeto para que el Estado y la justicia puedan funcionar, pues son los ciudadanos quienes se benefician de ese trabajo armónico”, expresó Lenis Gómez.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia reconoció que existe una preocupación de las personas sobre la seguridad en las ciudades, en relación con la importancia del rol de las capitales de los departamentos en la materialización del Estado Social de Derecho y en el papel de todas las instancias del Estado en la construcción del bien común.

Lenis hizo esos apuntes desde la Asamblea General de Asocapitales en la que se encontró con los alcaldes de las ciudades capitales del país. El magistrado también habló de la carga que tiene el sistema judicial y los impactos de esa situación en la agilidad de los procesos.

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