Confidenciales Presidente del Concejo de Medellín pide no votar por Rodolfo Hernández

No hay dudas de que el Partido Conservador está respaldando la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, pero no se ha hecho un acto oficial ni un anuncio público, al considerar que el candidato ha sido firme en mantener su independencia.

Por esa razón, sorprendió una carta del presidente del Concejo de Medellín, que pertenece al conservatismo, donde pide que no se vote por Hernández. “Yo no podría depositar mi voto de confianza para ocupar el cargo de Presidente de la República de Colombia en quien se ufana de limpiar sus partes íntimas con la ley, tal como lo dijo Rodolfo Hernández”.

Como Concejal de Medellín fiel a mis convicciones e ideales y a titulo personal #NoVotarePorRofolfo pic.twitter.com/qnaGdy7XSg — Lucas (@LucasCanasJ) June 11, 2022

Además, anunció que no participará en la segunda vuelta presidencial por distintas razones. “Después de respaldar a Fico en primera vuelta, fiel a mis ideales, a título personal e invocando mi derecho a la objeción de conciencia, es mi deber informar que me abstengo de participar en la segunda vuelta y dejo en libertad a mis electores, para que decidan basados en sus más arraigadas convicciones y sobre todo, respetando su conciencia y sus valores, más allá de los colores partidistas, porque no todo vale y lo que está en juego es la democracia y el futuro de un hermoso país que nos pertenece a casi 50 millones de Colombianos, no a unos cuantos que con campaña sucia y las peores prácticas quieren devolvernos al pasado”.

Por ahora, el Partido Conservador no se ha pronunciado frente a la postura de Cañas porque es el único de al colectividad que, públicamente, ha dicho que no respaldará al ingeniero en la segunda vuelta presidencial.