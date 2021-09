Confidenciales ¿Presidente Duque canceló la presentación de su libro en Madrid?

Con la llegada del presidente Iván Duque a España se dijo que el mandatario había cancelado la presentación de su libro en la feria del libro de Madrid. Sin embargo, el mandatario explicó que esa versión que se puso a correr por las redes sociales no es cierta y explicó el tema.

“No, yo no he cancelado ninguna presentación del libro. Es que nosotros no vinimos acá a presentar libros. Yo lo lancé la semana pasada en el congreso de la economía naranja. Es un libro para mostrar todo el impulso de las industrias creativas en Colombia. Ya está publicado y difundido”, explicó el presidente Duque.

Agregó que la feria del libro de Madrid es una vitrina para Iberoamérica y que no estuvo contemplado hablar de su libro en este evento. Sin embargo, aclaró que el tema de la industria audiovisual en Colombia ha generado mucho interés por parte de empresarios españoles. “Colombia se está convirtiendo en el lugar más atractivo para la industria audiovisual y hay interés de empresas españolas en hacer producciones en el país”.

Duque asistirá a la feria de Madrid en calidad de invitado en medio de la visita oficial que está adelantando hasta el 18 de septiembre.