Confidenciales Presidente Duque dijo que ha cumplido con más del 90 % de las promesas de campaña

El presidente Iván Duque reveló que ha cumplido con más del 90 % de las promesas de su campaña de camino a la Casa de Nariño e insistió en que su administración tiene la política de concluir obras y materializar con hechos las iniciativas.

En medio de su intervención, en la actualización de la Ventanilla Única Empresarial, el mandatario insistió que cuando termine su mandato, el próximo 7 de agosto, saldrá con la frente en alto: “Cuando salgamos y tenga nuevamente la condición de ciudadano le podemos decir a los colombianos que hemos cumplido más del 90 % de lo que propusimos en campaña eso es hablar con hechos”.

Cuando termine nuestro Gobierno, les podremos decir a los colombianos que hemos cumplido más del 90% de lo que propusimos en campaña. Eso, sin lugar a dudas, es hablar con hechos. pic.twitter.com/7ktT3OWrxz — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 2, 2022

Cabe recordar que el viernes de la semana pasada, en medio de la agenda de trabajo que adelantó en República Dominicana, Duque fue enfático en señalar que no está en modo despedida, por el contrario, dijo que está trabajando triple turno en compañía de su equipo de gobierno.

“Les he pedido a los ministros que ojalá en estos tres meses que nos quedan, como he dicho estamos trabajando tres turnos diarios, porque yo todavía no estoy en modo despedida, por el contrario estoy todos los días encima de las obras y que las cosas se estén ejecutando”, señaló en esa oportunidad el mandatario Duque.

Sin embargo y sobre la vida que tendrá el presidente una vez termine su gobierno, ha manifestado en varias oportunidades que cuando acabe su estadía en la Casa de Nariño, una de las primeras decisiones que adoptará será recuperar tiempo en familia con su esposa y actual primera dama, María Juliana Ruiz, y sus hijos.

A renglón seguido, el jefe de Estado reveló un secreto sobre un sueño que tiene y el cual quiere materializar, este tiene que ver con la creación de una fundación que tendrá como propósito la formación de liderazgo en la ‘Colombia profunda’, con la experiencia de expresidentes y empresarios destacados.

“Desde el punto de vista personal, yo quiero recuperar tiempo con mi familia, con mis hijos que se crecieron, queremos compartir con María Juliana otra vez en ese nicho familiar y tener más tiempo con ellos”, manifestó Duque en diálogo con Radio Nacional.

Y anotó el mandatario colombiano: “Yo estoy pensando en la creación de una fundación más adelante, para la formación de líderes en Colombia, pero en la Colombia profunda, no un liderazgo de élites, sino llevar por ejemplo expresidentes o empresarios destacados y líderes internacionales en temas ambientales y culturales”.

“Llevar a la Colombia profunda, metodologías, capacidades y conocimientos para formar líderes desde esa base, y algo que tengo en mi corazón, seguiré siendo un activista en temas ambientales”, subrayó.