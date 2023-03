Confidenciales Presidente Petro ‘quedó encantado’ con el busto de Simón Bolívar de la residencia de la embajada en Venezuela y se lo trajo para Colombia

Se conocen más detalles de la visita de trabajo que realizó el presidente de la República Gustavo Petro en Venezuela, en donde sostuvo una reunión bilateral con Nicolás Maduro el jueves de esta semana.

Sorpresivamente el mandatario colombiano no se quedó con las manos vacías ya que luego de los puntos que analizó con Maduro sobre la reactivación de relaciones diplomáticas y reapertura de la frontera, se llevó para Colombia un ‘valioso tesoro’.

En ese sentido, el jefe de Estado en una visita que hizo posteriormente al encuentro con Maduro a la residencia de la embajada de Colombia en Caracas, vio algo que le llamó poderosamente la atención.

Se trató del busto de Simón Bolívar, el cual le gustó tanto por su poderoso significado y tomó la determinación de llevárselo para Colombia, el busto sería ubicado en la Casa de Nariño, recinto en el cual ya reposa a la vista de los visitantes la espada de Bolívar.

Uno de los testigos del curioso momento fue el embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, quien reseñó lo que ocurrió en su cuenta de Twitter: “Recibo a esta hora a mi llave, a mi amigo, el presidente @petrogustavo en la residencia del embajador en Caracas. ¡Y se llevó a Bolívar para Colombia!”.

Recibo a esta hora a mi llave, a mi amigo, el presidente @petrogustavo en la residencia del embajador en Caracas. ¡Y se llevó a Bolívar para Colombia! pic.twitter.com/MQfl4uT9DR — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 23, 2023

En otro mensaje señaló: “Con @petrogustavo hablamos de todo, nos reímos. De las más de tres horas en la residencia, solo dedicamos un minuto al gobierno. Hace mucho no me reía tanto como ayer y estoy seguro de que él tampoco. Aún sigo feliz por su visita de anoche y es el recuerdo con el que me quedaré”.