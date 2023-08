Presidentes de Senado y Cámara explicaron por qué suspendieron las plenarias

Sin embargo, los que no tuvieron que trabajar fueron los congresistas de Colombia por cuenta de las decisiones que tomaron Andrés Calle, presidente de la Cámara, e Iván Name, presidente del Senado, quienes estuvieron sumamente preocupados por la seguridad de los legisladores ante lo que denominaron “complicada situación de orden público en Colombia” y cancelaron las sesiones plenarias.

Después de la polémica que se generó en redes sociales, Name y Calle publicaron unos comunicados a través de las secretarías de Senado y Cámara donde explicaron que los congresistas tenían que hacer desplazamientos aéreos y que el paro de taxistas podría afectar sus desplazamientos.

Presidente del Congreso Iván Name | Foto: Semana

Iván Name dijo que por un día que no haya plenaria, no significa que se deje de trabajar ya que en regiones se continúa con el trabajo político y que la próxima semana se repondrá el tiempo.