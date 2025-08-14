Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió sentido mensaje por la muerte de Miguel Uribe Turbay

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay estremeció a Colombia y produjo mensajes de solidaridad en el mundo entero. El subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, y el senador republicano Bernie Moreno asistieron al sepelio del senador.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió un sentido mensaje de solidaridad tras el atentado.

“Mi esposa Sara y yo sentimos profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe, herido en un atentado terrorista el 7 de junio, luego de haber luchado por su vida durante dos meses”, expresó.