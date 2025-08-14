Suscribirse

Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió sentido mensaje por la muerte de Miguel Uribe Turbay

“Miguel fue un fiel amigo de Israel y de la comunidad judía colombiana. Su asesinato fue un crimen atroz contra la democracia”, aseguró.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 3:24 p. m.
Mensaje de Benjamín Netanyahu por la muerte de Miguel Uribe Turbay | Foto: Fotomontaje SEMANA

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay estremeció a Colombia y produjo mensajes de solidaridad en el mundo entero. El subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, y el senador republicano Bernie Moreno asistieron al sepelio del senador.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió un sentido mensaje de solidaridad tras el atentado.

“Mi esposa Sara y yo sentimos profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe, herido en un atentado terrorista el 7 de junio, luego de haber luchado por su vida durante dos meses”, expresó.

Y agregó: “Miguel fue un fiel amigo de Israel y de la comunidad judía colombiana. Su asesinato fue un crimen atroz contra la democracia. Envío mis más sinceras condolencias a su familia y al pueblo colombiano en estos momentos difíciles”.

