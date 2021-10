Confidenciales “Primera vez que me dejas estar en el centro”: Fico explica polémica foto con candidatos presidenciales

Confidenciales “Primera vez que me dejas estar en el centro”: Fico explica polémica foto con candidatos presidenciales

Los candidatos presidenciales Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo se abrazaron tras coincidir en el Congreso Nacional de Comerciantes 2021 que organizó la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en la ciudad de Cartagena. La foto política del momento se produjo en medio de las tensiones que han surgido entre los aspirantes, con cruces de mensajes entre sí.

No obstante, en su oportunidad de coger el micrófono, Fico —como también se le conoce— mencionó que seguramente los precandidatos discutirían mucho en un futuro a través de las ideas, pero resaltó que dichas diferencias no les impiden dialogar tranquilamente. Además, entre chistes contó la anécdota de la polémica foto.

“Y como anécdota pues entonces nos tomamos una foto y quedó a este lado (izquierda) Sergio, me dejaron estar en la mitad y a la derecha quedó Alejandro. Y le dije: primera vez que me dejas estar en el centro”.

Cabe señalar que hace poco Gutiérrez señaló fuertemente a Gaviria por sus “repentinos cambios de pensamiento”.

“Decidí hacer este video porque una persona a la que he respetado y seguiré respetando (hablo de Alejandro Gaviria) me tiene sorprendido últimamente por sus cambios repentinos de pensamiento y posición [...] Una de las cosas que más valoro en la vida es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Uno no puede ir por la vida cambiando o acomodando las cosas, sin criterio, y con cálculo político según le convenga”, señaló Gutiérrez a través de un video en Instagram.