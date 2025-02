Procuraduría será garante de los derechos en el Catatumbo. Así se plantó Gregorio Eljach ante la crisis humanitaria

Y frente a los decretos de conmoción interior, que plantean medidas especiales para afrontar la crisis, desde el ministerio público fueron claros al advertir que “si la superación de la crisis requiriera la limitación temporal de algunos derechos, la Procuraduría vigilará que tales límites sean solo los estrictamente necesarios, que sean idóneos para lograr el restablecimiento del orden constitucional y que no sean desproporcionados”.

Pero así como reclamó el respeto de para los derechos por parte de las autoridades en el marco de las decisiones que se tomen para palear la crisis en el Catatumbo, también les pidió a los grupos criminales, en particular al ELN que desató esta tragedia humanitaria, que respeten a la población civil.

“Los actores armados ilegales que han propiciado esta conmoción deben responder por los crímenes que han cometido y tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos básicos. No existe ninguna justificación para estas acciones execrables. La Procuraduría General de la Nación recoge el sentimiento de la sociedad colombiana y de la opinión pública internacional, que no toleran ni perdonan crímenes de guerra como los que se han cometido estos días en el Catatumbo y advierte que si no cesan de inmediato esos crímenes, se cierra cualquier posibilidad de diálogo con sus perpetradores”, advirtieron desde la entidad.