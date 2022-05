Confidenciales Proponen muerte política para alcaldes y gobernadores responsables de ‘elefantes blancos’

El representante a la cámara del Tolima Ricardo Ferro radicó este martes, ante la secretaría de la Cámara, un proyecto de ley que busca inhabilitar de forma permanente a alcaldes y gobernadores que hayan fungido como ordenadores del gasto en proyectos catalogados por la Contraloría General como ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas y proyectos críticos.

Quienes sean sancionados en virtud de esta iniciativa no podrán volver a desempeñar cargos públicos ni contratar con el Estado.

Esta iniciativa busca modificar el régimen de inhabilidades para alcaldes y gobernadores de acuerdo al funcionamiento de los municipios, de modo que quienes hayan sido responsables en casos que involucren proyectos de infraestructura catalogados por la Contraloría General de la República como elefantes blancos sean inhabilitados para el ejercicio de estos cargos.

Los elefantes blancos son colegios a los que no asisten los alumnos porque no fueron terminados, hospitales que no atienden pacientes y vías que ningún vehículo usa. Son acueductos a medias que no llevan agua o viviendas que suman años con maleza porque nadie las habita debido a que su construcción se paralizó. Es decir, obras inconclusas.

“Es importante acabar de raíz con el detrimento patrimonial que le generan a los municipios y departamentos del país los famosos elefantes blancos. De ahí la necesidad de impedir que quienes fungieron como ordenadores del gasto en estas obras inconclusas queden inhabilitados para ser alcaldes o gobernadores”, indicó Ferro.

La iniciativa debe superar cuatro debates en el Congreso para convertirse en ley de la República.