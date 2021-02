Confidenciales ¡Qué mentira más grande!: Gustavo Bolívar a Angélica Lozano

Luego de la entrevista con Semana en la que la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano dijo que había que “vacunarse” contra los extremos y que petristas y uribistas nunca se peleaban porque son lo mismo, el senador Gustavo Bolívar le respondió a través de su cuenta de Twitter.

“El centro es una posición que no se arrodilla y no se pone con liderazgos mesiánicos. En esa rabia el juego es deshumanizar y desconocer al otro, desaparecerlo, como si las mayorías ciudadanas en Colombia no existieran. Pero esas mayorías no están afiliadas a un partido, sino que se expresan y tienen una sintonía lejana a los extremos. Están intentando erosionar a un espectro político donde están las mayorías ciudadanas. El país está cambiando y esa ciudadanía perdió el miedo y se va a vacunar contra los extremos”, manifestó en la entrevista.

El congresista publicó el siguiente mensaje: “Construyendo el relato de los extremos, Angélica Lozano dijo hoy en Semana que petristas y uribistas nunca nos peleábamos porque somos lo mismo. ¡Qué mentira más grande! Se nos está yendo la vida arriesgando hasta el pellejo denunciando uribistas. ¿Qué pretende mintiendo?”.