Confidenciales “Queremos dar condiciones para generar riqueza”: Petro tras firmar compromiso de “no expropiar”

En la mañana de este 18 de abril, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, se acercó a las instalaciones de la Notaría 17 en el centro de Bogotá para firmar un documento en el que prometió “no expropiar”.

En compañía de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, el líder de la izquierda colombiana manifestó que “si incumplo lo que dice, puedo ser procesado por falsedad en documento público; mi firma es en un documento público, incumplirlas significaría un delito”.

Asimismo, en su cuenta de Twitter publicó un fragmento de su intervención tras la firma del documento, en el que manifestó que “dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas ni bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”.

Mensaje similar fue el que escribió en la descripción de la publicación, en la que además aseguró que en su “propuesta nunca ha estado la posibilidad de afectar la propiedad privada de nadie”.

“Lo que queremos es darles a las colombianas y colombianos las condiciones para generar riqueza a partir del trabajo y el saber (…) Hoy reafirmamos ese compromiso nuevamente bajo juramento”, añadió.

En nuestra propuesta nunca ha estado la posibilidad de afectar la propiedad privada de nadie. Lo que queremos es darle a las colombianas y colombianos las condiciones para generar riqueza a partir del trabajo y el saber.



Hoy reafirmamos ese compromiso nuevamente bajo juramento pic.twitter.com/j8bd9DLNju — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2022

Cabe recordar que durante su campaña presidencial, Petro ha recibido las críticas de sus adversarios, que aseguran que el senador de la Colombia Humana pretender expropiar a los más ricos del país, bajo el eufemismo de “democratizar” la riqueza y las formas de llegar a esta en Colombia.