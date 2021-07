Confidenciales “Querido Petro, Chávez, el que usted trajo a Colombia, decía lo mismo en campaña y mire cómo están”: Francisco Santos

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, hizo una confesión antes de dejar su cargo diplomático en dos días: los inversionistas en Estados Unidos le tienen pánico a un posible gobierno de Gustavo Petro. “Así me lo han dicho, porque así lo he escuchado, porque parte de mi trabajo ha sido ir detrás de llevar inversiones que generen crecimiento, impuestos, empleo para el país. A uno le dicen, no, no, un minutico: yo necesito mirar a ver qué pasa en el 2022. Así lo dicen”, expresó a SEMANA.

De inmediato, Gustavo Petro le respondió: “Amigo Pacho Santos, nosotros recuperaremos el grado de inversión que ustedes dejaron perder. La inversión extranjera que necesitamos llegará y mucha alrededor de nuestras prioridades en el plan de desarrollo: vías férreas, tranvías, energías limpias, agroindustria e industria”.

Santos no se quedó callado y extendió el debate. “Sí querido Gustavo Petro, Hugo Chávez, el que usted trajo a Colombia, decía los mismo en campaña. Y mire cómo están”, afirmó.

Francisco Santos será embajador de Colombia hasta este jueves y le dará paso a Juan Carlos Pinzón para que en adelante represente al país ante el gobierno norteamericano. El exvicepresidente regresará a Colombia. Vendrá a opinar sobre temas de coyuntura nacional y, desde luego, se convertirá en una voz importante de cara a las elecciones presidenciales de 2022, aunque no será candidato.