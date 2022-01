Confidenciales ¿Quién es el amor platónico de Humberto de la Calle? El exvicepresidente se confesó

La redes sociales se han convertido en un vehículo para que los políticos no solo difundan sus propuestas, también para hablar de sus vidas personales e incluso hacer confesiones públicas. Es el caso del exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana, quien abrió una cuenta en TikTok en la que durante una sesión de preguntas y respuestas hizo una confesión sobre quién es su amor platónico.

“¿Algún amor platónico? Varios. Le voy a hacer una confesión y se la hice a la persona que voy a mencionar. De joven, tuve un amor platónico por Alejandra Borrero”, respondió el actual candidato al senado.

De la Calle también fue consultado sobre otros temas de actualidad, como si está de acuerdo con la vacuna anticovid obligatoria: “Pero claro, a mí no me queda duda, es que si alguien se quiere suicidar es un problema de él, pero no puede afectar a los otros”, dijo.

Igualmente, fue cuestionado sobre el tema de identidad de género y personas trans: “Les quiero contar que yo fui registrador hace años y en esa época yo fui el primero que mediante resolución, como registrador, permití que ese cambio sexo se reflejara en la cédula”.

“¿Por qué el Congreso está tan desprestigiado?”, fue otra pregunta. “Pues porque ganan mucho dinero, tienen unas vacaciones larguísimas. La gente siente que no trabajan y en los momentos críticos no toman las decisiones que son”, puntualizó.