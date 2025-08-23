CONFIDENCIALES

¿Quién es Iván Lara Palacios, el funcionario nicaragüense que firmó el asilo político para Carlos Ramón González?

Fue embajador de Managua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y estuvo en las Naciones Unidas abogando para que a Nicaragua le retiraran las sanciones impuestas por otros países.

23 de agosto de 2025, 6:21 a. m.