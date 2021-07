Confidenciales Quieren que los proclamen y no ser candidatos

En esta campaña presidencial está pasando algo particular. Los aspirantes con más jerarquía política quieren ser presidentes, pero no quieren ser candidatos. En otras palabras, que los proclamen por consenso dentro de sus corrientes sin someterse a un mecanismo de selección. El primero sería Germán Vargas, quien ha negado su aspiración, pero tal vez se le mediría si todo el establecimiento llega a la conclusión de que él es la única salvación. En algo parecido está Óscar Iván Zuluaga. Como ya ganó una primera vuelta presidencial, considera que no tiene por qué medirse con María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, Paloma Valencia y otros. Y aunque no se han atrevido a decirlo, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo piensan lo mismo. Les gustaría ser ungidos para enfrentarse a Petro en segunda vuelta, pero no quieren saber nada de consultas. Paradójicamente, Petro es el único que está dispuesto a medirse con todos, pero nadie está dispuesto a medirse con él.