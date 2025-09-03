Confidenciales
Radican solicitud en el CNE para que se niegue la fusión de partidos que integran el Pacto Histórico
Esa decisión deberá tomarse en los próximos días para que ese sector de izquierda pueda adelantar la consulta del 26 de octubre sin problema alguno.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) está estudiando la fusión de los partidos que integran el Pacto Histórico tras la solicitud que se hizo para conformar una colectividad única de izquierda.
En medio del trámite que está haciendo el CNE, el activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, radicó una solicitud para que dicha fusión sea negada.
“La norma es clara y no permite ninguna fusión mientras se adelanten investigaciones a los partidos que la soliciten. Actualmente, cursa la investigación por superar los topes de financiación en campaña, por lo cual no es posible jurídicamente que el petrismo vaya en coalición. Una decisión contraria por parte del CNE sería prevaricar”, afirmó Fiesco.
#ATENCION 🇨🇴— Josias Fiesco (@josiasfiesco) September 3, 2025
🔴El Pacto Histórico NO podrá presentarse a las elecciones del 2026.
🔴Así lo solicitamos al CNE. pic.twitter.com/WKMpygbel0
El Pacto Histórico está pendiente de la decisión del CNE porque, si no se acepta la fusión, se tendrían que presentar listas por separado por parte de la Colombia Humana, el Polo Democrático, el Partido Comunistas, entre otros, y en ese escenario es complejo que logren el umbral.
La última palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral, que deberá pronunciarse en los próximos días. Lo que pondría en serias dificultades al petrismo con miras a las elecciones al congreso en 2026,