Confidenciales

Radican solicitud en el CNE para que se niegue la fusión de partidos que integran el Pacto Histórico

Esa decisión deberá tomarse en los próximos días para que ese sector de izquierda pueda adelantar la consulta del 26 de octubre sin problema alguno.

4 de septiembre de 2025, 2:22 a. m.