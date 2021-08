Confidenciales “Recibí un trato considerado y justo”: Gustavo Bolívar ante fallecimiento de Carlos Ardila Lülle

El senador Gustavo Bolívar, crítico de los magnates, banqueros y de los hombres poderosos en el país, se solidarizó este viernes ante el fallecimiento de uno de los empresarios más destacados en Colombia: Carlos Ardila Lülle.

“Condolencias a sus hijos y familiares y a la familia RCN Televisión, empresa con la que trabajé por varios años y de la cual recibí un trato considerado y justo. Las cosas son como son”, aseguró Bolívar, un hombre de televisión, novelas y series.

Las cosas como son. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 13, 2021

En marzo de este año, el senador de la Colombia Humana confesó un detalle de su vida privada que pocos conocían: su hijo trabajaba para Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico del país y objeto de constantes críticas por parte de Gustavo Bolívar.

“Tengo un hijo que hace un año me dijo: ‘Papá, me salió un empleo, pero tengo que consultarte porque sé que tú atacas a ese grupo’. Me dijo que era el Grupo Aval”, dijo el senador, quien además detalló que le pagarían una buena remuneración económica. Sin embargo, aclaró que no dejaría de expresar lo que piensa acerca de Sarmiento Angulo.