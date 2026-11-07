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Recusación a Enrique Gómez por proyecto para eliminar la JEP

La Comisión de Ética del Senado debatió una recusación contra Enrique Gómez por su proyecto para eliminar la JEP, mientras Juan Espinal pidió nuevas pruebas antes de tomar una decisión.

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Redacción Confidenciales
7 de noviembre de 2026 a las 1:39 a. m.
Enrique Gómez.
Enrique Gómez. Foto: BRIAN ROSADO

La Comisión de Ética del Senado debatió una recusación del Pacto contra el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, porque radicó el proyecto que busca eliminar la JEP. Según el petrismo, el congresista está impedido, ya que fue declarado como víctima en la investigación que se adelanta por el magnicidio de su tío, Álvaro Gómez.

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Además, tiene una demanda de pérdida de investidura por proponer recortes a la JEP con el aval de su hermano, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Sin embargo, el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, pidió nuevas pruebas y le lanzó un salvavidas a su colega, quien ha sido crítico de Álvaro Uribe.