Red de Veedurías pide revisar sitio de reclusión de Juan Carlos Abadía por alertas de presuntos delitos

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, publicó un video donde asegura que ha recibido información sobre presuntos delitos que estaría cometiendo el exgobernador Juan Carlos Abadía desde su sitio de reclusión.

El exgobernador del Valle del Cauca cumple su condena en la Escuela de Carabineros de Cali y supuestamente allí se han presentado las irregularidades.

Por esa razón, Bustos aseguró que entregó toda la información que le llegó a las autoridades para que determinen las posibles actuaciones irregulares de Abadía desde su sitio de reclusión.

“Solicitamos que se investigue por parte de la Fiscalía si como conforme a denuncias recibidas, Juan Carlos Abadía delinquiendo desde su lugar de detención”, dijo Bustos.

Abadía fue condenado a 21 años de cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, en un convenio firmado en 2010.