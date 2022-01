Confidenciales “Retrógrado, machista, homofóbico y misógino”: el concejal Julián Rodríguez Sastoque celebra el retiro político de Germán Navas Talero

No es secreto que el congresista del Polo Democrático Germán Navas Talero se retirará de la política después de agosto de 2022. Al menos, no inscribió su candidatura nuevamente al Congreso, aunque promete respaldar una campaña presidencial de la izquierda.

Aunque del retiro de Navas Talero poco se ha hablado, el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, de la Alianza Verde, no desaprovechó el momento para despedirlo y de paso decirle públicamente lo que piensa de él.

“Yo sí celebro que este personaje salga del Congreso. Estuvo atornillado 32 años y es una práctica que debe ser cuestionable en cualquier caso. Fue obstáculo para nuevas generaciones en su partido. Un político retrógrado, machista, homofóbico y misógino. Se quedó en el Siglo XX”, aseguró el joven concejal.

Yo si celebro que este personaje salga del Congreso. Estuvo atornillado 32 AÑOS y es una práctica que debe ser cuestionable en cualquier caso. Fue obstáculo para nuevas generaciones en su partido. Un político retrógrado, machista, homofóbico y misógino. Se quedó en el Siglo XX. pic.twitter.com/syayv06JGh — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) January 5, 2022

Rodríguez Sastoque se refirió en esos términos a Navas Talero al conocer que el congresista de izquierda cuestionó a un hombre por tener tatuajes en su cuerpo. “Que más se puede esperar de un sujeto lleno de tatuajes”, escribió Navas al referirse a un hombre señalado de maltratar a una joven en Bogotá el 3 de enero pasado.

El concejal Rodríguez también reveló que el representante lo bloqueó hace dos años tras reclamarle por comentarios ofensivos y discriminatorios contra él en su campaña al Concejo. “Así como se burló del señor de los tatuajes lo hizo conmigo por el cabello. Dejó ver su machito conservador”, aseguró.

En la discusión intervino el concejal de Bogotá Carlos Carrillo, del Polo Democrático. “Usted (Julián Rodríguez) no tiene ningún tatuaje pero sí las mismas mañas de cualquier politiquero de marras. @GNavasTalero ha ganado todas las elecciones en las que ha estado con sus votos no cargando maletas. Si los ciudadanos decidieron reelegirlo fue porque no se sintieron defraudados”, le dijo.