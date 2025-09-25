Reunión de alto nivel entre la Policía, el Ejército de Colombia y países del hemisferio: ¿De qué hablaron?

En las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, se llevó a cabo entre el Ejército y la Policía Nacional, un encuentro con sus homólogos de Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú y México.

El objetivo de esta reunión fue consolidar las acciones en el dominio terrestre y la respuesta efectiva a las amenazas comunes no convencionales que atentan contra la seguridad en fronteras compartidas.

Reunión llevada a cabo en Bogotá. | Foto: Suministrada a SEMANA.