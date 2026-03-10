Reunión definitiva: Paloma Valencia está con Juan Daniel Oviedo. Estos son los detalles

Paloma Valencia, candidata presidencial, se reúne a esta hora con Juan Daniel Oviedo con el objetivo de despejar el panorama de cara a la fórmula vicepresidencial.

La cita se desarrolla desde las 10 de la mañana en el apartamento de la senadora del Centro Democrático.

Oviedo no le ha cerrado la puerta a la posibilidad de sumarse al proyecto de Valencia, aunque sí dejó establecidos unos puntos no negociables.

Antes de la reunión, el expresidente Álvaro Uribe también dejó clara su postura: “Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”.

Se espera que hacia el mediodía de este martes se tengan respuestas. El viernes es la fecha límite para la inscripción de los candidatos a la primera vuelta presidencial.