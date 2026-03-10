Confidenciales

Reunión definitiva: Paloma Valencia está con Juan Daniel Oviedo. Estos son los detalles

La cita se desarrolla en el apartamento de Paloma Valencia, en Bogotá.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 10:36 a. m.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Paloma Valencia, candidata presidencial, se reúne a esta hora con Juan Daniel Oviedo con el objetivo de despejar el panorama de cara a la fórmula vicepresidencial.

La cita se desarrolla desde las 10 de la mañana en el apartamento de la senadora del Centro Democrático.

Paloma Valencia destaca a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Recia, talentosa e íntegra”

Oviedo no le ha cerrado la puerta a la posibilidad de sumarse al proyecto de Valencia, aunque sí dejó establecidos unos puntos no negociables.

Antes de la reunión, el expresidente Álvaro Uribe también dejó clara su postura: “Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”.

Confidenciales

Leaders League destacó a Fabio Humar como uno de los líderes en dos áreas del derecho

Confidenciales

María Fernanda Cabal está en Chile para la posesión de José Antonio Kast: “Ha sido elegido para rescatar el país”

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo a Paloma Valencia: “Yo te amo, pero debes decidir entre abrir el espectro político o seguir a Uribe”

Confidenciales

Paloma Valencia inscribirá oficialmente su candidatura este viernes junto a su fórmula vicepresidencial

Confidenciales

Ingrid Betancourt anuncia que respaldará a Paloma Valencia: “Hoy, más que nunca, debemos estar unidos”

Confidenciales

Recuerdan cuando Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, regañó a unos soldados en una vía del país

Confidenciales

Donald Trump visitó el restaurante venezolano El Arepazo durante su visita en Doral

Política

Gustavo Petro se metió en una de las diferencias que tiene Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo: este fue el inesperado mensaje

Política

Paloma Valencia destaca a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Recia, talentosa e íntegra”

Política

La hora de los vicepresidenciales: así se avanzan las campañas a pocas horas de cerrar inscripciones para la primera vuelta

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia Foto: SEMANA

Se espera que hacia el mediodía de este martes se tengan respuestas. El viernes es la fecha límite para la inscripción de los candidatos a la primera vuelta presidencial.