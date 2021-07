Confidenciales Robo en pleno partido

Nadie se salva de la inseguridad en Bogotá. El atraco que vivió la exfiscal Viviane Morales parece de no creer. Los ladrones aprovecharon que los celadores estaban viendo el partido Colombia vs. Perú, y en el intermedio irrumpieron en la vivienda. La amordazaron a ella y a sus hijos con las corbatas que encontraron. Durante el segundo tiempo, los asaltantes revisaron el apartamento y se llevaron todo lo que quisieron, incluidos los platos y los cubiertos. No contentos con lo que habían arrasado allí, pasaron al apartamento del tercer piso, que estaba solo, y también lo robaron. Llamó la atención que la exfiscal contó que no tiene esquema de seguridad, pues se considera hoy una ciudadana como cualquier otra.