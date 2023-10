Rodolfo Hernández le tira pullas a Verónica Alcocer: “metió hasta el gato de la casa al Gobierno”, pero le hace un reconocimiento

“Y la primera dama sí siento que se calmó, primero metió hasta el gato de la casa al Gobierno, pero ya no volví a escuchar de ella”, aseguró Hernández, inicialmente criticándola y luego reconociéndole su menor participación.

En medio de la entrevista también se refirió a la vicepresidenta Francia Márquez. Dijo que realmente es la única del Gobierno que ha cumplido con su promesa de campaña. “Francia fue la única que nos dijo siempre la verdad, dijo que iba a vivir sabroso y a eso se ha dedicado. De resto, ese Ministerio de la Igualdad no sirve ni va a servir para nada. Igualdad nunca va a haber y menos administrado por una señora que demuestra un odio de clases”, afirmó Hernández en conversación con esta revista.

Sobre el presidente Gustavo Petro, calificó su gestión con dos, en una escala de uno a cinco. Lo que más le cuestionó fue su impuntualidad y las ausencias. “Es preocupante, es el gerente del país y se la pasa ausente. Pasan los días y lo verdaderamente importante no se soluciona. Tenemos un país rico, lleno de gente pobre por culpa de los malos administradores que hemos tenido. La falta de trabajo genera hambre e inseguridad. Eso se soluciona con la sustitución de importaciones, de la mano con los empresarios y poniendo a producir el campo. Pero tiene que ser de golpe, no con discursos, sino poner eso a andar. Siento que nos estamos quedando en las peleas de Twitter y no pasa nada, y cada día esto va peor”, aseguró el ingeniero.