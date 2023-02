Confidenciales Roy Barreras confirmó que su tumor maligno ya ha disminuido en 90%

El presidente del Senado, Roy Barreras, se encuentra combatiendo un cáncer digestivo sobre el cual ha recibido tratamiento en los últimos meses.

El senador del Pacto Histórico compartió este miércoles una noticia alentadora para su salud: estaría a punto de eliminar ese tumor maligno.

“He compartido con ustedes como es mi deber ‘las malas noticias’ del cáncer, hoy les comparto las buenas noticias. Gracias a la radioterapia y quimioterapia y al cuidado de los médicos, ¡el tumor ha disminuido en un 90%! Día de felicidad este en que nos estamos deshaciendo del mal”, aseguró Barreras.

El senador compartió el diagnóstico médico de ese proceso de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde se está llevando a cabo el tratamiento especializado.

En las últimas horas, Barreras había contado que se sometería a un nuevo proceso. Se trató de su sexta sesión de quimioterapia endovenosa previa a la resonancia magnética. “Vamos pa’ lante, para atrás ni para coger impulso!”, dijo.

Barreras enfrenta un cáncer en el tracto digestivo desde hace varios meses, que fue descubierto durante un chequeo de rutina.

“Este pequeño cáncer de colon, en la parte digestiva baja, tiene cura si uno es juicioso (...). A las familias colombianas, a mi familia, les comparto dos cosas que son útiles: siempre es bueno hacerse chequeos de rutina; gracias a ese chequeo yo he cogido esto en una etapa temprana. La otra cosa es que el cáncer es curable; si tienen un familiar que esté pasando por estas circunstancias, tranquilos, hay tratamiento hoy en día”, dijo en su momento el senador.

En entrevista con SEMANA, Barreras dio detalles de cómo ha llevado ese proceso. Contó que a las 5:30 a.m. se dirige a la Fundación Santa Fe de Bogotá a hacerse las radioterapias o quimioterapias para a las 8 a.m. ya estar en el Congreso cumpliendo sus funciones legislativas.

“Mientras el cuerpo me lo permita, cumpliré mi deber y no porque sea valiente. Le confieso a SEMANA: le tengo mucho miedo al dolor. Los médicos solemos ser cobardes frente al dolor. En cambio, la agenda legislativa me da ánimo para poder seguir adelante”, afirmó Barreras en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA.